Après l’accueil des étudiants néo-bacheliers lundi matin, l’Université de Guyane fait sa rentrée à partir du mardi 4 septembre avec de nouvelles formations.

La « plus jeune université française » créée il y a près de cinq ans a « franchi la barre des 4 000 étudiants l’an dernier » et compte à présent 220 enseignants et personnels administratifs.

L’Université de Guyane propose un panel de formations autour des Arts, Langues, Lettres, Sciences humaines et sociales, Sciences et technologies, Sciences juridiques et économiques.

De nouvelles formations sont ouvertes à la rentrée 2018 dans les domaines suivants :

Administration / Economie / Gestion / Comptabilité

Commerce / Négociation / Distribution / Tourisme

Environnement

Informatique / Mathématiques

Enseignement

Les dates à retenir pour le lancement de l’année universitaire 2018-2019 :