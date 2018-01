La Guyane Insoumise «ne soutient pas Davy Rimane»

L’annonce de Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, de son soutien au candidat Davy Rimane pour l’élection législative partielle de mars prochain fait grandement débat au sein de la Guyane Insoumise qui s’oriente plutôt vers un soutien à Richard Joigny, le candidat du Parti Progressiste Guyanais (PPG). Il y a de l’eau dans le gaz entre Paris et la Guyane. Un décalage de position et de stratégie qui ne fait plus de doute quant au choix des candidats à soutenir en vue de l’élection législative partielle qui se déroulera dans la seconde circonscription de Guyane les 4 et 11…