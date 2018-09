The Island en mode “réseautage”

L’espace de coworking The Island, ouvert depuis six mois, organisait ce mercredi soir un afterwork intitulé “Réussir grâce au réseau” en présence de Tony Mirande, président de Réseau Entreprendre, et de Carole Mathée, cheffe d’entreprise et animatrice des rencontres professionnelles au sein de The Island. C’est une question qui revient souvent lorsque l’on est chef d’entreprise: celle de la création et de la gestion d’un réseau efficace pour réussir. Comment créer et développer son réseau ? Pour répondre aux attentes de la vingtaine d’entrepreneurs qui s’est retrouvée ce mercredi à l’espace de coworking The Island à Cayenne, deux chefs d’entreprise :…