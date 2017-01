Les prix à la consommation stagnent en 2016

Après la chute engagée en 2013, les prix à la consommation se sont maintenus en 2016 à un niveau plus bas que les années antérieures. La baisse des prix à la consommation en Guyane engagée depuis 2013 a cessé. Les prix stagnent et semblent repartir à la hausse, selon un rapport de l’Insee qui vient de paraître. Dans le détail, de 2015 à 2016, les prix de l’alimentation ont diminué de 0,3 %, tirés vers le bas par les produits non frais (« – 0,5 % sur un an »). La plus grande chute est celle des prix des « transports » : –…