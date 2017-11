La Surinam Airways pourrait disparaître du ciel guyanais au 1er décembre

Fortes secousses en approche. En raison de la suppression des vols de nuits à l’aéroport de Cayenne-Félix-Eboué annoncée pour le 1er décembre, aucun avion, sauf urgence, ne pourra plus atterrir ou décoller du tarmac après 22h. La compagnie surinamaise Surinam Airways proposant des vols de nuits, est directement impactée. Son représentant parle d’une « catastrophe » et même d’une possible disparition de la Suriname Airways en Guyane. La crise s’étend, les politiques s’emparent du dossier. Explications. Crise à l’aéroport de Cayenne-Félix-Eboué La grève des contrôleurs aériens qui a duré deux mois a abouti à un protocole d’accord dans lequel les aiguilleurs du ciel…