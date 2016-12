VovÃ´, la « saudade » guyanaise

Jusqu’à quel point le caractère et les années accumulées façonnent-ils le rapport à son pays ? Le roman épistolaire Lettres à Vovô offre un mariage inédit, celui de Patrick Malherbe avec Dgé Oussour. Parues au quatrième trimestre 2016, les Lettres à Vovô (Ibis Rouge Editions), les lettres au grand-père (le « vovô » du Brésil) rassemblent Dgé Oussour et Patrick Malherbe. Le roman est rédigé à la manière d’une correspondance qu’entretiennent deux hommes : Vovô et Yahn, respectivement habités par chacun des auteurs. Vovô est un homme d’une soixantaine d’années qui a vécu trente ans en Guyane, dont une bonne partie sur le…