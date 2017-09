Les rendez-vous des Journées européennes du patrimoine

Journée portes ouvertes au carbet de transmission d’Antecume Pata, découverte et initiation au sanpula/tambour traditionnel kali’na, conférence-débat sur le village de Saint-Esprit, visites de la ville coloniale de Saint-Laurent, du grand orgue de Cayenne, des roches gravées de la Carapa -actuellement l’un des plus importants sites d’art rupestre connus sur le territoire guyanais, initiation au walwari et au kroukrou, exposition sur l’archéologie précolombienne… voici une petite sélection tant l’offre est riche et diversifiée pour cette édition 2017 des JEP sur le territoire guyanais.

Cette 34e édition des Journées européennes du patrimoine (JEP), placées sous le thème de la jeunesse, se tiendront partout dans l’Hexagone et en Outre-mer, les 16 et 17 septembre. Le but étant de s’approprier le patrimoine dans toute sa diversité, quel que soit l’âge.

Mais les plus jeunes seront à l’honneur pour leur «porter un éclairage particulier sur le travail remarquable accompli quotidiennement, en matière d’éducation artistique et culturelle, par l’ensemble des professionnels des établissements culturels et du monde de l’enseignement : conservateurs, médiateurs, animateurs, professeurs, conseillers pédagogiques, architectes, plasticiens, etc. C’est également valoriser le travail des associations et des réseaux passionnément engagés dans la connaissance, la conservation et la transmission du patrimoine sur l’ensemble du territoire, en métropole comme dans les Outre-mer» explique la direction des Affaires culturelles, en charge de la coordination du programme des Journées européennes du patrimoine.

Le programme des JEP 2017

