« Porcelaines chinoises en Guyane durant la période coloniale »

Une conférence de Yannick Le Roux vendredi 6 juillet à Cayenne.

« On a retrouvé, lors de fouilles archéologiques, des fragments d’objets en porcelaine chinoise sur quelques sites coloniaux guyanais du XVIIIe siècle. Cette présence interroge sur la complexité des routes commerciales qui existaient déjà à cette époque. Où fabriquait-on ces porcelaines ? Avec quelles techniques ? Quels décors ? Comment étaient-elles acheminées ? A qui étaient-elles destinées et pour quel usage ? Autant de questions auxquelles cette conférence, qui illustre une relation très ancienne et méconnue entre la Guyane et la Chine, tentera de répondre ».

Agrégé d’histoire de l’art, auteur d’une thèse de doctorat intitulée « L’habitation guyanaise sous l’Ancien Régime: étude de la culture matérielle », Yannick Le Roux est un spécialiste de l’archéologie coloniale en Guyane française.

Organisé par le Musée des Cultures Guyanaises, ce dernier « Rendez-vous du Musée » aura lieu à l’Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane, carrefour de Suzini à Cayenne, le vendredi 6 juillet à 18h30.