« La terre et les hommes » à l’affiche des Rencontres photographiques

Pour leur 5e édition, les Rencontres photographiques de Guyane désormais devenues «Biennale internationale» sont consacrées jusqu’au 26 novembre aux créations photographiques sur le thème de «La terre et les hommes».

Cette 5e édition des Rencontres photographiques de Guyane s’est ouverte hier. Durant tout le mois de novembre plusieurs expositions seront visibles hors les murs et en salles, dans divers lieux de la Guyane, à Cayenne, Saint-Laurent du Maroni, Kourou, Awala-Yalimapo, Rémire-Montjoly et également sur les fleuves Oyapock et Maroni

Placé sur le thème de «la Terre et les Hommes», cet événement mettra sous les projecteurs le travail de plusieurs photographes professionnels. Le photo-journaliste colombien Jésus Abad Colorado, originaire de Medellin, capitale du département d’Antioqua, en est l’invité d’honneur, à l’occasion de l’année France-Colombie. Il expose à l’Encre ses travaux, «Mirar de la vida profunda», sur les droits humains et les conflits armés en Colombie.

Le photographe guyanais Ronan Liétar, qui a effectué une résidence en Colombie suite à un appel à projets lancé par la Biennale, a été reçu par l’association « Popayork », dans le département du Cauca, dans le sud du pays. Il exposera ses oeuvres, «Madre Tierra», en exterieur sur la place des Palmistes.

D’autres photographes – Karen Paulina Biswell, Guilllaume Martial, Ramon Ngwete, Michel Dewever-Plana, Daniel Goudrouffe, Pierre Servin – sont aussi à l’affiche de ces Rencontres photographiques devenues Biennale…