Journées du Patrimoine : le programme de la CTG

De nombreuses activités sont proposées par la Collectivité Territoriale de Guyane du vendredi 14 au dimanche 16 septembre dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

« La Direction des musées et du patrimoine de la Collectivité Territoriale de Guyane vous invite à découvrir de nouveaux objets, de nouveaux personnages, de nouvelles histoires et des activités dans des lieux protégés et labellisés remarquables ».

Bibliothèque Territoriale de Prêt (Cayenne):

Journée portes ouvertes « Lire et partage » (vendredi)

Visite guidée de la bibliothèque avec animations (vendredi)

Jardin Botanique (Cayenne) :

Visite guidée : « Flore et faune du jardin botanique » (vendredi, samedi et dimanche)

Visite commentée : « Le Mémorial des Libres de 1848 » (samedi et dimanche)

Pavillon Joseph-Ho-Ten-You (site Jean-Martial, Cayenne) :

Exposition : La Guyane au temps du gouverneur Pariset (1846-1851)

Visite guidée : « Cayenne en 1850 » (samedi et dimanche)

Visite guidée : « L’ancien hôpital Jean-Martial » (samedi et dimanche)

Archives Territoriales (Cayenne) :

Présentation des missions et des espaces de travail (samedi et dimanche)

Présentation des méthodes et outils pour mieux connaître ses ancêtres (samedi et dimanche)

Présentation du chantier des fonds préalable au déménagement des Archives (samedi et dimanche)

Musée Alexandre-Franconie (Cayenne) :

Exposition : « Les artistes du bagne : acquisitions nouvelles des musées »

Atelier d’éveil artistique pour les 7-10 ans: « Peindre comme à l’époque du bagne » (samedi et dimanche)

Musée des Cultures Guyanaises (Cayenne) :

Exposition « Asie-Guyane, Histoire et Patrimoine »

Exposition permanente sur « Herménégilde Tell, Directeur de l’Administration Pénitentiaire »

Exposition temporaire : « Souvenirs de Guyane – Collection de cartes postales » (samedi et dimanche)

Atelier participatif « Emballé, c’est pesé ! » (samedi et dimanche)

« Mobilier créole : à la croisée des styles », présentation par Marie-Paule Jean-Louis, conservateur du patrimoine (samedi)

« Architecture traditionnelle de Guyane : emprunts et spécificités » : présentation par Sonia Delouche, architecte (samedi et dimanche)

Cinéma Eldorado (Cayenne) :

« Des Chinois en Martinique et en Guyane », documentaire de Jil Servant, suivi d’un débat (samedi)

Maison Félix Eboué (Cayenne) :

Exposition permanente de la maison familiale Eboué, labellisée « Maisons des Illustres »

Domaine Pascaud (Rémire-Montjoly) :

Visite guidée d’un site archéologique, historique et naturel (vendredi, samedi et dimanche)