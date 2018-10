Des ateliers de sculpture sur bois et conception de pirogues miniatures ont lieu à Saint-Laurent-du-Maroni dans le cadre du « Trimestre bushinengé ».

Ces ateliers sont organisés par la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, labellisée « Villes et pays d’art et d’histoire », par le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine et par l’association Tamundu.

Les ateliers de sculpture sur bois et conception de pirogues miniatures se dérouleront au Camp de la Transportation (case 11) dans la capitale de l’Ouest guyanais les mercredis 03, 10 et 17 octobre 2018 de 15h à 18h dans le cadre du « Trimestre bushinengé ».

Renseignements et inscriptions auprès du service Patrimoine de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, par téléphone au 0694 42 42 99 ou par courriel : educatif-ciap [at] gmail [dot] com