Iracoubo antan lontan

Une journée-découverte du patrimoine et de l’histoire d’Iracoubo aura lieu le samedi 9 juin.

Cette manifestation proposée par la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) et la commune d’Iracoubo s’inscrit « dans le cadre des Journées Mémoire, Marronnage et Abolitions 2018 et du programme La route des habitations » indique le service Langues et Patrimoine de la CTG.

« L’histoire et le patrimoine d’Iracoubo d’avant la création de la commune, d’avant le Père Raffray et sa fameuse église Saint-Joseph, au temps des « ménageries », quand Iracoubo marquait la limite de la colonisation, au contact de villages amérindiens kali’na et des Noirs marrons ayant fui les plantations du Suriname » seront évoqués lors de la journée du samedi 9 juin.

« Cette histoire, ponctuée par les deux abolitions de l’esclavage, la déportation des politiques et prêtres sous le Directoire, la création des hameaux et des bourgs d’Iracoubo, la première découverte de l’or, selon la légende, est riche de plusieurs moments humains forts où les cultures et les savoir-faire se sont mêlés de manière originale ».

Un car sera mis à disposition entre Cayenne et Iracoubo pour cette journée-découverte du samedi 9 juin qui durera de 8h à 18h.

Nombre de places limité et inscription obligatoire par courriel à l’adresse suivante : patrimoinesculturels [at] ctguyane [dot] fr

Pour plus de renseignements: 05 94 27 12 27 / 05 94 27 10 17 / 06 94 09 30 39