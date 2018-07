La folie « bleue » de Cayenne à Paris

Des scènes de liesse et cris de joie dans les rues de Cayenne et de Paris au coup de sifflet final de cette coupe du monde en Russie qui s’est achevée par une victoire de la l’équipe de France face à la Croatie (4-2) ce dimanche 15 juillet.

Après 1998, l’équipe de France décroche sa deuxième étoile et rejoint l’Uruguay et l’Argentine. Quant à Didier Deschamps, il réalise un doublé historique après le titre de champion du monde gagné en tant que joueur (1998) et celui de sélectionneur (2018).

La folie « Bleue » continuera ce lundi après-midi à 17h sur les Champs Elysées où sont attendus les champions du monde dans le bus à impérial pour fêter cette deuxième étoile. Ils seront ensuite reçus à l’Elysée. Voici les images compilées.