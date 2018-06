Le Pérou envoie un message à la France pour la Coupe du Monde

Nos voisins sud-américains, outsiders du groupe dont les Bleus sont les favoris, font connaître leur détermination à quelques jours du début du Mundial de foot.

Après 36 ans d’absence, c’est avec une envie débordante que le Pérou fait son retour dans la Coupe du Monde de Football qui aura lieu cette année en Russie du 14 juin au 15 juillet.

Qualifiée in extremis en barrages, la sélection péruvienne,11e au classement de la FIFA, fait figure d’outsider dans un groupe C composé par ailleurs du Danemark (12e), de l’Australie (40e) et de la France (7e) qui en est le favori.

Mais les Péruviens ne manquent pas de qualités et avant le match qui les opposera aux Français le 21 juin ils leur font savoir amicalement à travers cette petite vidéo réalisée par la Fédération Péruvienne de Football qu’il ne faut pas les prendre de haut…