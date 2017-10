Ce qu’il faut retenir du Congrès des élus

Des pourparlers se sont éternisés lors du Congrès des élus, le premier sous l’ère de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG). Règlement intérieur, thématiques, commissions, sont les sujets traités. Ont aussi été abordés les points d’achoppement comme le projet de résolution du Kolectif Pou Lagwiyann Dékolé, la problématique du numérique, la place du drapeau Guyanais, les Assises de l’Outre-mer et l’évolution statutaire. Ce Congrès des élus qui a réuni les maires, les conseillers territoriaux et les parlementaires a dessiné les contours des Etats-Généraux qui proposeront un projet de société dans lequel, in fine, la question de l’évolution statutaire de Guyane sera clairement traitée….