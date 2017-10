Macron : « le fait de ne pas avoir cédé les 3 milliards d’euros je pense que c’est un bon choix »

Une nouvelle phrase d’Emmanuel Macron ponctuant sa conférence de presse ce matin à Cayenne devrait faire un rien jaser : « le fait de ne pas avoir cédé plus de 3 milliards d’euros je pense que c’est un bon choix », a-t-il ainsi souligné, en référence à l’accord du 21 avril dernier. Le souci c’est que cet accord engageant l’Etat avait alors été cosigné par le collectif Pou Lagwiyann dékolé invité à la table de l’Etat et des élus et brusquement indésirable. L’eau a coulé sous les ponts donc depuis que le préfet Martin Jaeger, aux côtés du procureur de la République,…