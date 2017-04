Léon franchit le mur du çon !

On ne change pas une équipe qui gagne. Le mur du çon aura été allégrement franchi ce mercredi 5 avril 2017, ironie du sort, jour de parution du Canard Enchaîné, par Léon Bertrand, maire de Saint-Laurent du Maroni depuis 34 ans (et pour la petite histoire faut-il le rappeler condamné le 7 mars dernier (1) aux peines de trois ans de prison ferme, 80 000 euros d’amende et 5 ans de privations de droits civiques, civils et de famille) lequel, à sa sortie d’une nuit au Centre spatial guyanais (CSG) s’est fendu de cette saillie d’une grande délicatesse : « La…