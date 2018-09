L’agent de la CTG et syndicaliste Sylvain Bruxelle est suspendu à titre conservatoire de ses fonctions au sein de la collectivité

L’agent de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) Sylvain Bruxelle connu jusque là pour ses activités syndicales au sein du Spat (syndicat professionnel des agents territoriaux) de la CTG fait l’objet, depuis quelques jours, d’une suspension à titre conservatoire de ses fonctions. L’affaire avait été éventée en surface, sans citer le syndicaliste, vendredi dernier, par nos confrères de Guyane la 1ère. De source proche de l’intéressé, Sylvain Bruxelle est un agent de catégorie C qui travaille depuis plus de 10 ans au sein de la collectivité (Région avant la fusion, CTG depuis la fusion de la Région et du Département)….