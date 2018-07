Lecornu en Guyane : aucune séquence sur le projet de forage pétrolier

Mardi 24 juillet : entretiens avec le maire de Cayenne, puis le président de la Collectivité Territoriale de Guyane Mercredi 25 juillet : lancement Ariane à 8h25 et visite du Centre Spatial Guyanais, réunion avec le comité de filière bois et ouverture de négociations sur un contrat de transition écologiques. Autre réunion avec le comité de filière or. Une rencontre avec des associations de la protection de la nature est prévue l’après-midi. Jeudi 26 juillet 2018 : la matinée est dédiée à une séquence orpaillage illégal avec un survol des sites les plus orpaillés clandestinement. Le ministre rencontrera les personnels mobilisés dans le cadre de Harpie 2. Un survol de sites d’orpaillage légal est programmé. L’après-midi, Sébastien Lecornu rencontre avec le député de la deuxième circonscription de Guyane et le maire de Saint-Laurent du Maroni. En soirée, il sera reçu au journal de Guyane 1ère Vendredi 27 juillet 2018 : Direction Cacao pour la pose de la première pierre du projet de centrale biomasse de Cacao. Ensuite il enchaînera les réunions sur la thématique énergie (présentation du projet de la centrale de Larrivot et projets énergies renouvelables emblématiques). La visite officielle de quatre jours se clôturera par une séquence biodiversité : présentation du sentier de Lamirande dans le cadre du réaménagement de la montagne Matoury.