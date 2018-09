Guyane et extractivisme vus par la revue de critique sociale Z

La revue itinérante d’enquête et de critique sociale Z consacre son numéro annuel à la Guyane et aux questions minières. Ce douzième numéro intitulé « Guyane, Trésors et conquêtes » est sorti en librairie le 12 septembre. Au sommaire de cette conséquente revue de 230 pages, le projet de la Montagne d’or et les forces qui s’y opposent, l’orpaillage illégal avec une immersion à Transamerica, un quartier d’Albina « servant de base arrière aux orpailleurs », des reportages sur le haut-Maroni, au Suriname, en Bolivie, en Amapa… mais également une « critique de l’aérospatiale avec une visite de Kourou » et un « retour sur le mouvement…