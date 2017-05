Fin de conflit à EDF sur fond de faits délictueux non élucidés et motus pour l’heure quant au contenu de l’accord

La direction d’EDF Guyane a annoncé lundi en début de soirée la «fin du conflit» au sein de cette entreprise par un communiqué qui ne pipe mot du contenu de l’accord trouvé. Contactée lundi soir, la section syndicale UTG de l’Eclairage souhaitait attendre… mardi pour dévoiler le contenu de cet accord. Un conflit qui se termine sur fond de faits délictueux non élucidés. « Aujourd’hui, EDF et l’UTG Eclairage ont trouvé un accord qui met fin à un conflit démarré le 20 mars dernier. EDF tient à saluer et à remercier ses salariés qui se sont mobilisés sans faille ces dernières semaines…