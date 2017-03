Comment faire bouger les lignes au sein de l’Union européenne pour dégager plus de financements publics de l’Etat pour la Guyane au nom de ses spécificités…

C’est l’idée d’un haut fonctionnaire en fonction dans un important ministère dont nous préserverons l’anonymat et que Guyaweb a contacté. Selon lui, l’une des réalités d’aujourd’hui en France, c’est que l’argent manque pour investir et que les promesses -même en cas de volonté politique ce qui reste à démontrer note-t-il – ne sont pas forcéent mises en oeuvre par manque d’argent disponible. En effet, parmi les critères européeens, souligne-t-il, la France est censée respecter un critère de 3% du PIB en matière de déficit public ce qui limite de fait ses investissements. Sauf que la France ainsi que l’Espagne et le Portugal au…