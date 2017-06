Bertrand Moukin : « Quand on fait des conneries, il faut l’assumer… »

Bertrand Moukin a reconnu à la fois en garde à vue et devant le juge des libertés et de la détention (JLD), sous les yeux de Guyaweb (pour ce qui concerne l’audience chez le JLD), en particulier qu’il touchait des commissions, en tant qu’intermédiaire, dans l’affaire de délivrance frauduleuse de titres de séjour. Mis en examen ce jeudi notamment pour aide au séjour d’étrangers en situation irrégulière, corruption ainsi que pour « faux et usage de faux », il a été placé en détention à Rémire Ambiance singulière et courtoise dans le bureau du JLD Le juge des libertés et de la…