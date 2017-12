Jonathan Lachapel Lopez est l’un des trois tireurs présumés ayant fait 2 morts et 9 blessés au Macumba à Cayenne…

Guyaweb a suivi l’intégralité, mardi soir, de l’audience devant le juge des libertés et de la détention de Jonathan Lachapel Lopez, ressortissant dominicain de 26 ans, soupçonné d’être l’un des trois tireurs ayant fait deux morts et neuf blessés dans un bar de nuit à Chicago, le 17 avril 2016. Extradé de République Dominicaine où il avait pris la fuite, il a été mis en examen pour «assassinat et tentative d’assassinat» avant d’être incarcéré. Verbatim. « No es un trabajo » : ce n’est pas un travail. Il est plus de 21 heures ce mardi 19 décembre dans un couloir improbable du Palais de…

