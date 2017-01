Annulation des Ã©lections Ã  la Chambre de commerce et d’industrie : le tribunal a conclu Ã  un faisceau d’irrÃ©gularitÃ©s !

Le tribunal administratif de Cayenne a annulé vendredi les élections à la Chambre de commerce et d’industrie qui s’étaient déroulées du 20 octobre au 2 novembre dernier pointant un «faisceau d’irrégularités.» L’audience s’était déroulée hier jeudi. Guyaweb s’est procuré cette décision. Chaud devant ! «Par une protestation enregistrée le 14 novembre 2016 et un mémoire enregistré le1er décembre 2016, présentés par Me MarcauIt-Derouard, M. Jean-Luc Davidas», dont la liste avait été battue lors de ce scrutin par celle du président sortant de la Chambre de commerce, demandait au tribunal «d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées du 20 octobre au 2 novembre 2016…