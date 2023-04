Réforme des retraites : la loi promulguée au Journal officiel

Alors que la très contestée reforme des retraites, qui repousse l’âge de départ de 62 à 64 ans, a été validée ce vendredi 14 avril par le Conseil Constitutionnel, le président Emmanuel Macron n’a pas perdu de temps, il a officiellement promulgué la loi sur la réforme des retraites ce samedi 15 avril au Journal Officiel. Et ce, malgré les appels de l’intersyndicale à ne pas la promulguer.

En Guyane, le député de la deuxième circonscription Davy Rimane a estimé qu’avec « brutalité et indifférence, le gouvernement prive nos populations de deux années de vie, mais davantage que cela, il nous prive d’une part de notre liberté, de notre santé, et attend de nous que nous supportions les conséquences d’une réforme qui punit les plus démunis mais épargne les mieux lotis. Il n’est pas question de laisser le gouvernement coloniser notre avenir. Un colonialisme plus vaste, plus actuel, qui fait peser sur nos peuples une nouvelle forme d’insécurité existentielle, une nouvelle forme d’exploitation, d’infériorisation ».

Opposé farouchement à cette réforme des retraites, le député Rimane appelle à » combattre les structures coloniales du présent, en s’inspirant de nos ancêtres contraints d’arracher leur liberté : par la résistance collective face à une décision arbitraire d’un gouvernement sourd, qui ne récoltera que ressentiment et fait peser sur les plus précaires, les plus défavorisés, un fardeau supplémentaire. »