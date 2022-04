Second tour : le vote blanc en tête de la consultation des soutiens de Jean-Luc Mélenchon

Réalisée du 13 au 16 avril, une consultation en ligne à laquelle ont participé 215 292 personnes ayant apporté leur parrainage à la candidature du leader de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon – arrivé en tête en Guyane (50,59%) et troisième au général (22 %) au premier tour de l’élection présidentielle 2022 – penche en faveur du vote blanc ou nul pour le second tour les 23 et 24 avril prochains. En deuxième vient le vote pour le président sortant Emmanuel Macron et ensuite celui du choix de l’abstention en troisième position.

Arrivé nettement en tête du 1er tour de l’élection présidentielle en Guyane et dans la majorité des Outre-mer – hormis à Saint-Barthélemy et Mayotte – mais échouant à se qualifier pour le second tour avec 22% des suffrages exprimés, Jean-Luc Mélenchon appelait dimanche 10 avril à ne « pas donner une voix à Madame Le Pen ».

Sans non plus donner de consigne précise, Jean-Luc Melenchon avait annoncé la tenue du 13 au 16 avril sur le site de campagne L’Union Populaire d’une consultation des personnes ayant apporté leur parrainage à sa candidature afin de connaitre leur attitude au second tour, entre voter blanc ou nul, voter pour le président sortant Emmanuel Macron arrivé en tête du 1er tour ( 27,8%) ou choisir l’abstention – le vote Rassemblement National ne faisait pas partie des réponses au questionnaire.

Le résultat de cette consultation en ligne communiqué ce dimanche 17 avril « n’est pas une consigne donnée à qui que ce soit. Il indique quelles sont les appréciations des 215 292 personnes qui y ont participé. Chacun conclura et votera en conscience, comme il l’entend » indique La France Insoumise.

Le vote blanc ou nul choisi par 81 051 personnes soit 37,65% des réponses arrive en tête, le choix du vote Macron arrive en seconde position (71 899 personnes, soit 33,40%), suivi du choix de l’abstention (62 342 personnes, soit 28,96%).

Pour rappel, lors de l’élection présidentielle 2017, Jean-Luc Melenchon arrivé 4e au premier tour (19,58%) avait organisé une consultation des intentions de ses militants pour le second tour, dont le premier choix avait été le vote blanc ou nul (36,12%), devant le vote pour Emmanuel Macron (34,83%) puis l’abstention (29,05%). Soit un total de 100,01% sic.

Comme en 2017, Emmanuel Macron (LREM) sera opposé à Marine Le Pen (RN) pour le second tour de la présidentielle 2022 qui se déroulera le 23 avril en Guyane et le 24 avril dans l’Hexagone.