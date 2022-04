En Guyane, Jean-Luc Mélenchon largement en tête

Le candidat de la France insoumise est arrivé en tête en Guyane avec 50,59% des suffrages exprimés. Il distance largement Marine Le Pen (17,66%) et Emmanuel Macron (14,22%), dans un scrutin marqué par une abstention massive. Près de deux électeurs sur trois ne se sont pas rendus aux urnes hier. Au niveau national, les premiers résultats annoncent un face à face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour.



Carton plein pour Jean-Luc Mélenchon en Guyane. Il arrive en tête dans toutes les communes de la région, à l’exception des deux communes à très faible électorat de Saint-Elie (40 votants) et Ouanary (20 votants). Le candidat de la France insoumise a été plébiscité dans les communes du fleuve Maroni et engrange des scores imposants à Apatou avec 74,5 % des suffrages exprimés et à Saint-Laurent du Maroni avec 62 %.

Jean-Luc Mélenchon et ses 18 143 bulletins de vote devancent de près de 12 000 voix la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen (6 334 voix). En 2017, ils s’étaient retrouvés quasiment à égalité en Guyane, avec seulement 112 voix d’écart au premier tour de l’élection présidentielle. Cinq ans après, les Guyanais·es ont placé le candidat des Insoumis largement en tête, une avance qui n’est peut-être pas sans rapport avec la mobilisation sur le terrain qu’a déployé son parti (voir Guyaweb du 15/02/2022 : En Guyane, la France insoumise met les bouchées doubles).

Les communes guyanaises ayant nettement plus voté pour Marine Le Pen qu’au niveau régional sont Saint-Georges de l’Oyapock (27,25%), Montsinéry-Tonnegrande (23,94%), Iracoubo (23,10%), Sinnamary (22,49%), Régina ou encore Ouanary.

Avec 5101 bulletins de vote pour Emmanuel Macron, les Guyanais·es ont placé le président sortant en troisième position, à 14, 22%. Le candidat de La République en marche devance toutefois Marine Le Pen à Rémire-Montjoly, Mana, Apatou, Grand-Santi, Papaïchton, Maripasoula, Camopi et Saint-Elie.

Les neuf autres candidat·es à l’élection présidentielle sont loin derrière en Guyane, tou·tes en dessous de 5 %. Eric Zemmour et son parti Reconquête! engrange 4,39 % des suffrages exprimés, avec 1573 voix. Il est suivi par Valérie Pécresse pour Les Républicains (2,78%) et Yannick Jadot pour Europe-Écologie-Les Verts (2,62%).

L’abstention de 63,8 % n’a pas atteint le record de 2017, où 65,65 % des inscrit·es ne s’étaient pas rendu·es aux urnes. Elle est toutefois la grande gagnante de ce premier tour de l’élection présidentielle. Sur 102 993 inscrit·es sur les listes électorales en Guyane, seules 37 240 personnes sont allées voter hier. (Voir Guyaweb du 05/04/2022 : L’abstention en tête)