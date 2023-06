Un chef d’entreprise assène des coups de poings à sa femme et l’étrangle, en liberté sous contrôle judiciaire, interdit de port d’arme, il tire en l’air

Une affaire de violences conjugales comme il y en a souvent devant la justice. Ce qui est plus rare : pendant son contrôle judiciaire avec interdiction de port d’arme, l’homme qui a une arme dans sa voiture tire en l’air lors d’une altercation sur la voie publique. Il a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention qui a révoqué son placement sous contrôle judiciaire dans son affaire de violences conjugales et l’a placé en détention provisoire. Chemise Lacoste de couleur, queue de cheval, coiffure rasta, Ronny Romain a 32 ans bientôt 33. Il est…