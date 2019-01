Prises de bec sur le cyanure

Le torchon brûle entre le sénateur Georges Patient, favorable au projet de la Montagne d’Or, et le collectif Or de Question qui s’y oppose. Alors qu’une proposition de résolution sur l’interdiction du cyanure de sodium est déjà cosignée à l’Assemblée nationale par 73 députés (dont 25 des 27 députés d’Outre-mer), le sénateur Patient affirme dans un long entretien accordé à Guyane La 1ère que “le vrai danger c’est le mercure, pas le cyanure”. Ce à quoi le Collectif Or de Question, qui demande un moratoire sur l’interdiction du cyanure du sodium, a répondu dans un long billet publié sur le…