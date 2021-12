Pédopornographie : trois ans avec sursis

Deux affaires de pédopornographie se présentaient devant le tribunal correctionnel, situé au Larivot, jeudi. L’une d’elles avait fait grand bruit au début de l’année 2018. Jean-François Fritsche écope pour captation, diffusion, transmission et détention de 527 530 photos et 441 vidéos de trois ans avec sursis dont deux ans avec un sursis probatoire et obligation de soins. L’autre affaire concernait la détention et la diffusion d’image de mineurs, prévenu dans cette affaire Nicolas Cauvin est condamné à deux ans de prison avec sursis sans obligation de soins. L’orage tombe dru, ce jeudi, sur le palais de justice du Larivot. Un homme…