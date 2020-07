Jérôme P. Amérindien de Cayodé, 14 ans, décédé, atteint du Covid et de la fièvre jaune : comment est-ce possible en 2020 en Guyane française ?

Le jeune adolescent Jérôme P. avait été évacué de Maripasoula en fin de semaine dernière vers Cayenne par hélicoptère, avec son père Yalali à ses côtés. Cet adolescent de 14 ans, Amérindien de Cayodé, est décédé dimanche à l’hôpital de Cayenne (voir cet article). Il était atteint à la fois du Covd-19 et de la fièvre jaune, a dévoilé l’ARS mardi après-midi dans un communiqué, deux jours après le décès. Comment est-ce possible en Guyane Française en 2020 ? «Sur le fleuve, il y a régulièrement des pirogues de la PMI (protection maternelle et infantile) sur Elahé et Cayodé. Quand…