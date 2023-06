Jack-Pierce Bruné sera finalement jugé en appel le 27 octobre

Jack-Pierce Bruné, 25 ans environ, habitant Macouria, venu en veste, montre, bracelet et tennis blanche, ce jeudi, à son procès d’appel pour «transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D» et «dissimulation volontaire du visage sans motif légitime afin de ne pas être identifié lors de manifestation sur la voie publique, faisant craindre des atteintes à l’ordre public» devra attendre pour être jugé en appel. Me Lucie Louze-Donzenac l’avocate a, en effet, indiqué «Je substitue Me Alex Leblanc qui est hospitalisé en France depuis 3 mois et je sollicite le renvoi de cette affaire». Selon un proche…