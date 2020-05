Covid-19 : une vingtaine de militaires au moins infectés à Camopi sur 40 positifs, 146 cas à Saint-Georges soit 3,5% de sa population, l’Est guyanais vire au rouge

La pandémie continue son inquiétante progression en Guyane avec 31 cas de plus confirmés ce mardi et, depuis lundi soir, de surcroît, deux personnes placées en réanimation à l’hôpital de Cayenne, une information révélée par Guyaweb dans la journée et confirmée ce soir par l’ARS. L’Est focalise toujours l’attention avec près de 150 cas mardi soir au total à Saint-Georges de l’Oyapock (146 confirmés exactement) dont 11 cas supplémentaires ce mardi. Autre chiffre inquiétant, toujours à la frontière du Brésil : le nombre de positifs à Camopi avec 14 cas supplémentaires ce mardi, soit le chiffre le plus élevé de…

