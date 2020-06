Covid-19 : un troisième patient en réanimation, 26 personnes hospitalisées, 517 cas cumulés et des fêtards invétérés…

Nombre de cas positifs et de personnes hospitalisées multiplié par deux en 10 jours, doublement du nombre cumulé de personnes en réa en une semaine, la propagation du coronavirus et ses conséquences sur le plan de la santé publique n’ont jamais été aussi importants en Guyane. Et pourtant, un nombre non négligeable d’irréductibles citadins ignorent toujours ostensiblement les gestes barrières et les mesures de protection édictées. Le Covid Info désormais adressé aux médias le matin suivant les analyses (afin de permettre aux laboratoires de peaufiner leur travail, selon les autorités) aura livré mardi un bilan relatif aux analyses effectués le…