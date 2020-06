Covid-19 : 729 cas positifs en Guyane, 5 patients en réanimation, des cas à la mairie de Cayenne, 25 de plus en 24h à Rémire, la question du report des élections se pose

Un second décès Covid-19 à l’hôpital de Cayenne lundi matin, 25 cas positifs de plus à Rémire en 24 heures, 35 cas supplémentaires sur Cayenne en 3 jours, 243 cas au total à Saint-Georges, 3 personnes de plus en réanimation en 24 heures à l’hôpital de Cayenne, la propagation de l’épidémie s’accentue en Guyane et, en toute logique, la question de l’annulation du second tour des municipales se pose au plus haut niveau de l’Etat. La Guyane déplore donc son second décès lié au Covid-19 ce lundi 8 juin, un homme de 92 ans atteint par le nouveau coronavirus et…