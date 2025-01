Air France desservira la liaison Cayenne/Fortaleza

C’est une nouvelle officielle venant du gouvernement de l’Etat du Ceará au Brésil qui ravira bon nombre de Guyanais : Air France desservira la liaison aérienne Cayenne-Fortaleza en 2025.

En effet, selon un communiqué de l’Etat du Ceará publié ce vendredi 17 janvier, par l’intermédiaire du Secrétariat au tourisme, « la compagnie aérienne Air France a confirmé une nouvelle route reliant Fortaleza à Cayenne capitale de la Guyane Française ».

Selon le gouvernement de l’Etat du Ceará, « l’opération sera réalisée chaque semaine, à bord d’un Airbus A320 moderne, d’une capacité de 170 passagers. Il s’agit du premier vol du Nord-Est à destination de Cayenne. Air France dispose déjà de 5 vols hebdomadaires directs, reliant Fortaleza à Paris », sans préciser la date de lancement du Cayenne/Fortaleza.

« La nouvelle route renforce le rôle du Ceará en tant que centre stratégique du tourisme et des affaires, consolidant l’État comme l’une des destinations les plus accessibles et les mieux connectées du Brésil » se réjouit le gouvernement de l’Etat du Ceará.

Selon le secrétaire au Tourisme, Eduardo Bismarck, cette nouvelle liaison représente « une excellente opportunité pour augmenter un flux de touristes internationaux et établir des relations d’affaires et culturelles entre le Ceará, la Guyane française et les marchés européens. (…) Avec cette nouvelle route, le Ceará se positionne comme une destination de plus en plus mondialisée, connectée aux principaux hubs internationaux. Nous sommes heureux du partenariat avec Air-France, notamment du fait de la valorisation de notre État, avec plusieurs opérations », souligne-t-il.

Cette information va dans le sens d’une ouverture de cette ligne annoncée en octobre 2024 par la directrice régionale d’Air France. « On réfléchit à cette option qui est sur la table depuis quelques mois. En effet, il y a une forte demande pour Fortaleza et c’est à l’étude » expliquait Muriel Fred-Charlotte à Guyaweb. (Lire Guyaweb du 1er octobre 2024). « Ce qui est certain, le programme « Hiver » est bien engagé pour la période allant du 31 octobre au 31 mars. Donc les réflexions pour une destination vers Fortaleza peuvent se faire pour le prochain programme « été » » précisait Muriel Fred-Charlotte.

Pour l’heure, nous n’avons pas eu d’information officielle de la compagnie Air France qui dessert tous les vendredis – depuis le 5 mai 2023- la liaison Cayenne/Bélem. Mais ce qui est certain, le gouvernement du Ceará a déjà communiqué sur cette ouverture de ligne Cayenne/Fortaleza. Une information qui circule sur les réseaux sociaux brésiliens….

Pour rappel, la liaison aérienne Cayenne/Fortaleza était desservie par Azul, la compagnie aérienne brésilienne qui a fermé cette connexion le 17 mars 2020, en plein Covid.