Cayenne-Belém : « la liaison est pérenne et inscrite dans le réseau régional Caraïbes d’Air France »

Relancée le 5 mai 2023 par la compagnie aérienne tricolore Air France, la liaison Cayenne-Belém est aujourd’hui considérée comme « pérenne » et a été confirmée dans le programme « Hiver » 2024/2025. Nommée directrice Guyane d’Air France KLM il y a tout juste un an, le 1er octobre 2023, Muriel Fred-Charlotte livre à Guyaweb un bilan d’étape de la liaison Cayenne-Belém qui relie l’arc antillais à l’Amérique du Sud, via Cayenne. Guyaweb : Pour rappel, les vols Cayenne-Belém et Cayenne-Fortaleza étaient assurés par la compagnie brésilienne Azul qui a arrêté ses rotations en mars 2020 à cause de la pandémie du Covid-19….