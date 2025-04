Le conseil d’administration de l’Imed sera bel et bien dissout

Parce que « la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral » de la centaine d’enfants et adolescent·es de l’Institut médico-éducatif départemental « étaient menacés », l’Imed était sur la sellette depuis juin 2023. À cette date et suite à une longue enquête de Mediapart et Guyaweb, l’établissement avait été placé par l’Agence régionale de santé (ARS) en « cessation définitive d’activité » et mis sous l’administration provisoire de la direction du Centre hospitalier de l’Ouest guyanais. Finalement, au terme de près de deux ans d’incertitudes administratives, la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) et l’ARS ont annoncé par communiqué de presse commun, lundi 28…