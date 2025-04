L’argent facile des policiers de la PAF, les mules africaines, les consultations des fichiers TAJ, SIV, FPR, un renfort du SDIS et l’Etoile de Matoury…

Le dossier de l’affaire de drogue jugé à Créteil en mars, où 11 policiers de la PAF ont été condamnés, regorgent de petits secrets. En voici un florilège… L’argent facile, les achats plus ou moins utiles… Policier adjoint depuis 2019, Kévin Haabo était affecté à l’UCT A de l’aéroport Félix Eboué depuis 2020. ll percevait une rémunération moyenne de 1 400 euros. Il était connu pour être arbitre de foot, encadrant de jeunes à l’Eclair de Matoury et habitait Balata. Il a déposé plusieurs fois de la cocaïne dans les sanitaires de l’aéroport. Il a voyagé lui même avec de…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !