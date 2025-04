Orpaillage illégal : la gendarmerie annonce avoir démantelé « le plus important réseau logistique » de Guyane

La gendarmerie de Guyane a annoncé ce mardi avoir réalisé un important coup de filet, la semaine dernière, dans le milieu de l’orpaillage clandestin. Un réseau de logisticiens alimentant l’Est du département a pu être démantelé par les forces de l’ordre, qui ont interpellé quatre individus et saisi plus de 10 tonnes de matériel et 3 700 litres d’essence. Au-delà des chiffres, cette opération démontre de nouvelles capacités d’investigation des forces de l’ordre dans la lutte contre l’orpaillage illégal.

Le 15 avril dernier, la gendarmerie de Guyane a procédé à l’interpellation de quatre individus suspectés d’appartenir à un vaste réseau structurant l’approvisionnement de plusieurs sites d’orpaillage illégal sur la partie Est de la Guyane. Trois ressortissants brésiliens ont été arrêtés et mis en examen dans cette affaire. Deux sont actuellement en détention provisoire, et le troisième a été placé sous contrôle judiciaire. Un quatrième homme, de nationalité française, a aussi été « interpellé le lendemain » de cette opération judiciaire, précise ce mardi un communiqué de la gendarmerie.

Lors des perquisitions, plus de 10 tonnes de matériel destiné à l’orpaillage clandestin ont été saisies, dont « 8 corps de pompe, 6 moto-pompes, 3 groupes électrogènes, 1 génératrice, 5 moteurs hors-bord, 2 moteurs 4 cylindres, 1 pirogue de 16 mètres, 4 véhicules, 7 tonnes de marchandises, ainsi que 3 700 litres de carburant », indique la gendarmerie.

Des saisies importantes de matériel annoncées en grande pompe : rien de nouveau au premier abord depuis que la stratégie de lutte des autorités s’est orientée vers les flux logistiques de l’orpaillage illégal. Pourtant, cette opération judiciaire menée par la Section de recherches de Cayenne depuis février, « dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par un magistrat instructeur« , est novatrice.

Elle est le signe d’un travail de fond réalisé par les gendarmes pour démanteler tout un réseau en remontant une filière clandestine. Elle démontre par ailleurs des efforts d’investigation et de renseignement de la part des forces de l’ordre.

Pour la première fois, les enquêteurs sont parvenus à matérialiser l’existence « d’une logistique centralisée, planifiée et professionnalisée, visant à soutenir en profondeur l’économie souterraine de l’orpaillage clandestin dans l’Est de la Guyane » souligne la gendarmerie, qui n’hésite pas à faire de cette opération « un tournant dans la lutte contre l’orpaillage illégal ».

Ces résultats ont été obtenus en partie grâce à la nouvelle unité judiciaire de la gendarmerie dédiée à la lutte contre l’orpaillage illégal et récemment créée. Cette unité permet notamment « d’améliorer le ciblage des opérations » nous avait indiqué en décembre le général Sintive, commandant de la gendarmerie en Guyane.

Faut-il y voir un changement de paradigme ? Sans aucun doute, nous indique le procureur général Joël Sollier. « C’est la première fois en 20 ans qu’un réseau entier est démantelé » nous souffle-t-il. « D’ordinaire, on fait du garimpeiros, on détruit du matériel sans être sûr des effets à long terme. Là, c’est un vrai coup porté, c’est une affaire intéressante« , souligne le magistrat.