Au CSG, la montée en cadence des lancements laisse augurer des retombées pour le territoire

Alors que le deuxième lancement de l’année s’est déroulé avec succès mardi 29 avril au Centre spatial guyanais, la base européenne ambitionne six autres tirs de fusées d’ici à la fin 2025. Une montée en cadence qui doit lui permettre d’atteindre une cible de 10 à 12 lancements par an à partir de 2026. Après des années de repli, le CSG devrait donc connaître un regain d’activité annonciateur de retombées économiques pour la Guyane. Après le premier vol commercial d’Ariane 6 début mars, le Centre spatial guyanais (CSG) vient de boucler avec succès une seconde campagne de lancement en 2025….

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !