Chantier au ralenti du nouveau pont du Larivot : reprise des forages et pose des pieux et des piles dans « les prochaines semaines »

Reprise de la construction des piles dans « les prochaines semaines »

L’option retenue est donc de solutionner les difficultés géotechniques rencontrées sur la rive de Matoury. Pour ce faire, une instance de dialogue technique a été mise en place début octobre.

Réunissant l’entreprise en charge de la construction (Dodin Campenon Bernard, filiale du groupe Vinci), le maître d’œuvre (Egis), le maître d’ouvrage (l’État) et plusieurs experts en fondation dépêchés depuis l’Hexagone, cette instance s’est tenue durant deux mois sous l’égide de l’inspecteur chargé des ouvrages d’art auprès de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mobilité du ministère des Transports. Des experts géotechniciens de la maîtrise d’oeuvre et du groupement de construction ont également participé à ces travaux, aux côtés des services spécialisés du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) afin d’adapter l’organisation et les techniques du chantier aux difficultés rencontrées.

Cette instance a permis de trouver une solution technique pour les piles en rivière, grâce à un sondage d’essai réalisé en fin d’année. Des moyens de forages complémentaires adaptés pour le chantier vont être dépêchés en Guyane. En complément, « une campagne de sondages géotechniques est en cours pour reprendre la foration et la construction des piles de l’ouvrage dans les prochaines semaines » nous précisent les services de l’État, contactés par mail. Pour la réalisation des pieux de l’ouvrage d’art, préalable à la construction des piles, d’autres outils de foration et de consolidation des sols « sont en cours d’acheminement » ajoute la préfecture de Guyane.