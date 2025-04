Les victimes de violences intrafamiliales pourront déposer plainte à l’hôpital

‌Une convention permettant aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales de déposer plainte directement à l’hôpital a été signée mercredi à Cayenne, à l’occasion d’un déplacement de la ministre déléguée chargée de l’Egalité Femmes-Hommes Aurore Bergé. Expérimenté pendant la période Covid, ce protocole se déploie aujourd’hui dans tout le pays et notamment en Guyane, l’un des territoires les plus touchés par ce type de violences. Signée mercredi par les autorités judiciaires et policières, l’hôpital de Cayenne, les services de l’Etat et l’association d’aide aux victimes Kaz’ Plurielles, une convention permettra aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales de déposer plainte…