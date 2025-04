Dernier hommage planétaire au pape François

C’est devant plus de 250.000 fidèles selon le Vatican, des centaines de cardinaux et évêques et une cinquantaine de chefs d’Etats que les funérailles du pape François, disparu lundi de Pâques à 88 ans d’un AVC, se déroulent ce samedi 26 avril sur le parvis de la basilique Saint-Pierre du Vatican à Rome.

La cérémonie de funérailles du pape François, présidée par le cardinal doyen du Sacré Collège Giovanni Battista Re, 91 ans, a débuté avec une messe à 10 heures sur le parvis de la basilique.

Retransmise sur écrans géants et sur les télévisions, cette cérémonie sous haute sécurité durera quelques heures avec un triple adieu, celui de l’Église de Rome, celui des Églises orientales et celui de l’Église catholique.

Le dernier hommage funéraire se clôturera par un cortège de quatre kilomètres qui traversera le centre historique de Rome en direction de la basilique Saint-Marie Majeure, dernière demeure choisie par le pape François .

Né Jorge Mario Bergoglio, le jésuite argentin avait été élu à la surprise générale 266e pape en 2013 après la démission historique du théologien allemand Benoît XVI.

Le prochain souverain pontife sera connu à l’issue d’un conclave qui se déroulera entre le 5 et le 10 mai et qui réunira dans la chapelle Sixtine du Vatican 133 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans.

Le résultat sera annoncé par la fameuse fumée blanche sortant de la chapelle Sixtine puis par les cloches de la basilique Saint-Pierre.