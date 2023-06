7 ans pour s’être rendu complice du transport de plus de 2kg de cocaïne, la justice a perdu son dossier, en appel Mac Gyver Cornelis est relaxé !

Mac Gyver, c’est son prénom, Cornelis son nom, condamné à 7 ans de prison ferme dans une affaire de stups, il n’a pas été jugé en appel : il a été relaxé. La justice ne retrouve plus son dossier ! Cheveux attachés en natte sur le côté, petite moustache et petit bouc, Mac Gyver Cornelis a 28 ans, il est né le 23 décembre 1994 à Saint-Laurent du Maroni. Il vit, quand il n’est pas détenu, à Saint-Laurent. Détention (…) de 730 grammes de cocaïne, de 670 grammes de cocaine et de 680 g de cocaïne « Vous vous êtes…