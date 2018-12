Nouvel épisode de pollution aux particules fines

Le seuil d’information et de recommandation est en voie de dépassement sur les secteurs de Cayenne et Kourou.

« Ce mercredi 19 décembre 2018, la concentration moyenne en particules PM10 de 00h à 11h est de 47,1µg/m3 à Cayenne. Les concentrations en particules augmentant actuellement, nous prévoyons un dépassement du SIR (seuil d’information et de recommandation, ndlr) pour aujourd’hui » indique ATMO Guyane.

La présence dans l’air de ces « particules fines de moins de 10 micromètres de diamètre » s’explique « en partie par le passage de brumes de poussières du Sahara dans l’atmosphère de la Guyane » selon ATMO Guyane, observatoire de la qualité de l’air sur le territoire.

« L’épisode de pollution peut continuer pour la journée de demain (20 décembre 2018), mais il ne devrait pas perdurer plus longtemps cette semaine » précise ATMO, qui rappelle toutefois ses recommandations sanitaires et comportementales.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES :

Aux personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques) et sensibles (personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics (par exemple : personnes diabétiques, immunodéprimées, souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux), nous recommandons de :

Privilégier des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d’effort

Prendre conseil auprès de votre médecin pour savoir si votre traitement médical doit être adapté

Prendre conseil auprès d’un professionnel de santé en cas de gêne respiratoire ou cardiaque

Eviter les zones à fort trafic routier, aux périodes de pointe

Privilégier les activités modérées

Nous recommandons à la population générale de :

Privilégier des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d’effort

Prendre conseil auprès d’un professionnel de santé en cas de gêne respiratoire ou cardiaque

Réduire, voire de reporter, les activités physiques et sportives intenses 1(dont les compétitions)

RECOMMANDATIONS COMPORTEMENTALES :

Afin de ne pas aggraver la situation, nous recommandons à tous de :

Ne pas brûler vos déchets verts, ne pas allumer de barbecues et de ne pas pratiquer l’abattis

Privilégier le covoiturage, les transports en commun ainsi que les modes de déplacements doux (marche, vélo, …)

Éviter les travaux et nettoyages émetteurs de poussières (rénovation, bâtiments, …)

1 Activité physique sportive et intense : activité qui oblige à respirer par la bouche