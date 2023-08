Présidentielle en Équateur : second tour en octobre

L’avocate Luisa González et le chef d’entreprises Daniel Noboa sont arrivés en tête du premier tour de l’élection présidentielle qui s’est tenu ce dimanche 20 août avec respectivement 33% et 24% des suffrages exprimés selon des résultats provisoires portant sur 83% des bulletins dépouillés.

Le scrutin s’est déroulé dans le contexte de la profonde crise sécuritaire que traverse le pays sud-américain depuis plusieurs années et à l’issue d’une campagne électorale violente et dramatique marquée par l’assassinat de plusieurs leaders politiques locaux et nationaux.

Favorite des sondages, Luisa Magdalena González Alcívar (45 ans) est la candidate de Revolución Ciudadana, (« Révolution citoyenne »), le mouvement politique de l’ancien président de gauche Rafael Correa (2007-2017), exilé en Belgique depuis sa condamnation pour corruption mais qui conserve une solide assise électorale et politique en Équateur.

Fils du richissime homme d’affaires Álvaro Noboa qui fut lui-même cinq fois candidat à l’élection présidentielle, le candidat de droite Daniel Noboa Azin (35 ans) est la surprise du premier tour de scrutin disputé hier, une performance qu’il doit notamment à sa bonne prestation lors du débat télévisé organisé une semaine auparavant.

Le journaliste Christian Zurita, désigné le 14 août par le Movimiento Construye! pour remplacer son ami journaliste et député Fernando Villavicencio, candidat centriste bien placé dans les sondages et assassiné le 9 août dans la capitale équatorienne Quito, n’est arrivé qu’en troisième position avec 16% des voix et est éliminé de la course à la présidence.

Les deux candidats restant en lice, Luisa González et Daniel Noboa, seront départagés par les 13,4 millions d’électeurs équatoriens le 15 octobre prochain lors d’un second tour de scrutin qui pour le moment apparaît comme incertain et ouvert.