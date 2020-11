Le préfet de Guyane a disparu des radars depuis une semaine, le député Gabriel Serville regretterait un départ précipité

On ne voit plus l’omniprésent préfet de Guyane Marc Del Grande depuis une semaine. Il a même annulé son déplacement au Suriname prévu sur son agenda à l’occasion de la fête -ces jours-ci- de l’indépendance de ce pays voisin . France-Guyane a annoncé hier son possible départ imminent du territoire. Le député Gabriel Serville fustige le mauvais timing d’un tel départ s’il venait à se concrétiser. Explications. C’est la dernière photo du préfet de Guyane, Marc Del Grande, sur le compte Twitter de la préfecture. Elle immortalise une visite à Iracoubo. Cette publication date d’ores et déjà d’une semaine, la…