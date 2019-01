Lancement du grand débat national

A l’initiative du président de la République Emmanuel Macron et pour répondre à la difficile crise des « gilets jaunes » qui s’est installée depuis deux mois et tenter de calmer la grogne des protestataires, un grand débat national sur la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’État et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté aura lieu du 15 janvier au 15 mars 2019. Pour lancer ce débat inédit, Emmanuel Macron a adressé une Lettre aux Français esquissant les contours du « grand débat national » qui doit donc s’ouvrir ce mardi 15 janvier pour une période de…